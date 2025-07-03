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Orgeneraller Sofya'da Buluştu: Metin Gürak'tan Kritik Ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Sofya'da Bulgaristan Askeri Ataşeliği'ni ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 16:45
Orgeneraller Sofya'da Buluştu: Metin Gürak'tan Kritik Ziyaret

Genelkurmay Başkanı Gürak, Sofya'da Önemli Temaslarda Bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ile birlikte Bulgaristan Askeri Ataşeliğini ziyaret etti. Bu ziyaret, Bulgaristan-Romanya-Türkiye Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Sofya'da düzenlendi.

Görüşmenin Detayları

Genelkurmay Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyarete dair detaylar ve fotoğraflar yer aldı. Orgeneral Gürak'ın gerçekleştirdiği bu ziyaret, Türkiye'nin bölgedeki askeri işbirliğini güçlendirme hedefi çerçevesinde önem taşıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ve Bulgaristan Askeri Ataşeliği'ni ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ve Bulgaristan Askeri Ataşeliği'ni ziyaret etti.

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