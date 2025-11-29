Orhan Bozkurt'un 'Suskun Kentin Çığlığı' Erzurum 7. Kitap Fuarı'nda

Orhan Bozkurt'un 'Suskun Kentin Çığlığı' Erzurum'da

Gazeteci-Yazar Orhan Bozkurt, Doğu Anadolu Erzurum 7. Kitap Fuarı’nda ilk kitabı 'Suskun Kentin Çığlığı' ile okurlarıyla buluştu.

Erzurum'un hafızasını taşıyan çalışma

Suskun Kentin Çığlığı, Erzurum’un son 35 yıllık gazetecilik hafızasını taşıyan deneme ve köşe yazılarından oluşuyor. Eserde şehrin son yıllarına dair sosyolojik gözlemler, tarihsel notlar, belgeler, anılar ve tanıklıklar yer alıyor.

Kitapta ayrıca Türk basınının usta isimleri Bekir Coşkun ve Mehmet Ali Birand ile Erzurum basınının simge isimleri Albayrakçı Süleyman Necati Güneri ve Kemal Alyanak hakkında kaleme alınmış metinler bulunuyor.

Yazarın bakışı ve kitabın dönemi

Orhan Bozkurt, kitabın 23 Temmuz 1919 tarihinin ruhundan 2025 yılının modern Erzurum'una uzanan yazılarla şehir kimliği üzerine geniş bir bakış sunduğunu anlattı.

Bozkurt'un sözleri: "Sustuğu yerden konuşan, karın altından seslenen, ayazın içinde nefes alan bir şehirdir Erzurum. Bir şehir bazen konuşmaz, bazen susar. Ama bir gün senin yerine çığlığı o atar. Ben bu kitabı işte o çığlığı duyanlar için yazdım. Bu eser, sadece benim kalemimin değil; Erzurum’un yüzyıllardır titreyen ama duyulmak bilmeyen kalbinin sesidir"

Yayın ve katkılar

Kitap, Kitapsarayı Yayınları aracılığıyla yayımlandı. Kapak tasarımını Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Grafiker Orhan Ardahanlı gerçekleştirdi; arka kapak fotoğrafı usta foto muhabiri Cem Bakırcı tarafından sağlandı.

Kitabın bazı metinleri, karikatürleriyle Vedat Refayeli tarafından destekleniyor. Suskun Kentin Çığlığı'nın metin fotoğrafları ise son yıllarda Erzurum’un en önemli kent fotoğrafçılarından biri olan Nihat Kılıçoğulları'nın objektifinden derlenen karelerden oluşuyor.

