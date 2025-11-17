Orhaneli Belediyesi'nden köylüye destek: 40 organik satış standı

Orhaneli Belediyesi, köylü çiftçilerin ürettikleri organik meyve ve sebzelerin satışını kolaylaştırmak için Orhaneli Bursa ve Orhaneli Harmancık yolu üzerindeki ana yol güzergahına satış standları kurdu.

Her mahalleye 5'er adet olarak planlanan stantlarla toplam 40 adet ürün satış standı oluşturuldu. Bu stantlar, üreticilerin ürünlerini yağmur, çamur ve güneş koşullarına karşı koruyarak satış yapabilmelerini sağlayacak şekilde yerleştirildi.

Başkanın açıklaması

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Köylümüzün kendi üretmiş oldukları meyve, sebze gibi organik ürünlerini satabilmeleri için Bursa yol güzargahında toplam 40 adet ürün satış standları yaptık. Amacımız köylümüzün kalkınması ve üretmiş oldukları ürünleri satabilmeleri yağmur, çamur ve güneşte ürünlerini rahat bir şekilde satacaklar. Köylümüze bol bereketli günler ve kazançlar diliyorum"

Standların yerleşimi

Toplam 40 adet yapılan ürün satış stantları Erenler, Nalınlar, Çöreler, Yörükler, Akçabük, Sadağı, Serçeler, Demirci mahallelerine yerleştirildi.

