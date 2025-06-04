DOLAR
39,13 0,13%
EURO
44,77 -0,33%
ALTIN
4.215,08 0,11%
BITCOIN
4.133.644,69 0,06%

Orient Express, Paris'ten Türkiye'ye Ulaştı

Tarihi Orient Express treninin yolcuları, Türkiye'de coşkulu bir karşılamayla karşılandı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 12:11
Orient Express, Paris'ten Türkiye'ye Ulaştı

Paris'ten Yola Çıkan Orient Express, Türkiye'ye Ulaştı

Paris'ten hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni, Kapıkule Garı'na ulaştı. Agatha Christie'nin ünlü eserine de ilham veren bu prestijli tren, kısa süre önce Paris'ten yola çıkmıştı.

64 Yolcu, Coşku Dolu Bir Karşılama Aldı

Trenin 64 yolcusu, Kapıkule'de bekleyen halk oyunları ekibi tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Gösteri sırasında yolcular, yerel halkla birlikte dans ederek bu anın tadını çıkardılar. Trenin çalışanları da bu coşkuya eşlik ederek keyifli bir atmosfer yarattılar.

Bruno Janssens: “İstanbul'a Tamamlayacağız”

Tren sefer yetkilisi Bruno Janssens, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Mayıs Cuma günü yolculuklarına başladıklarını belirtti. Budapeşte ve Bükreş’in ardından Türkiye’ye giriş yaptıklarını ifade eden Janssens, “Yolculuğumuzu İstanbul’da tamamlayacağız. Bu yılın ilk seferi. Ekim ayında da İstanbul’a bir seferimiz olacak.” dedi.

Yolcuların Türkiye Hayranlığı

Yolculardan ABD vatandaşı Rand Mason, Türkiye'yi favori ülkelerinden biri olarak nitelendirerek, “Bu yolculuk, hakkında çok şey bilmediğim ülkeleri görmek için harika bir fırsat.” diye konuştu. Mason, Türk televizyon dizilerini de ilgiyle takip ettiğini belirtti.

Diğer bir yolcu John Hajjar ise, halk oyunları ekibi ile dans etmenin mutluluğunu yaşadı. 40 yıl önce öğrenci olarak İstanbul’a geldiğini söyleyen Hajjar, “Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından trenin öğleden sonra son durağı İstanbul’da olması planlanıyor.

Paris'ten hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni, Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye...

Paris'ten hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni, Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Yolcular pasaport kontrolünden geçti.

Paris'ten hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni, Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye...

Paris'ten hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni, Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Yolcular pasaport kontrolünden geçti.

İLGİLİ HABERLER

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere 4.000 TL İkramiye ve 2.500 TL Bayram Alışveriş Desteği

Gözler Hükümette: Ek Zam ve Refah Payı Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sait Özdemir'e İstanbul Adliyesi'nde Veda Töreni
2
Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım
3
Erzincan'da Güvenlik Toplantısı: 12 Gözaltı ve Bayram Tedbirleri
4
Arafat Vakfesi için Tüm Hazırlıklar Tamamlandı
5
Çankırı'da Yeni Bitki Türü Keşfedildi: Dorycnium vuralii
6
TikTok'ta Ailem Güvende Projesi BTK'de Tanıtıldı
7
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Şüpheli Tutuklandı

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı

Aile Yılı Kapsamında 5.000 TL Destek Müjdesi

Emeklilere 4.000 TL İkramiye ve 2.500 TL Bayram Alışveriş Desteği

Gözler Hükümette: Ek Zam ve Refah Payı Talebi

2025 Yeni Trafik Ceza Tutarları: En Düşük 2.500 TL, En Yüksek 370.000 TL

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor