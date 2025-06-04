Orient Express, Paris'ten Türkiye'ye Ulaştı

Paris'ten Yola Çıkan Orient Express, Türkiye'ye Ulaştı

Paris'ten hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni, Kapıkule Garı'na ulaştı. Agatha Christie'nin ünlü eserine de ilham veren bu prestijli tren, kısa süre önce Paris'ten yola çıkmıştı.

64 Yolcu, Coşku Dolu Bir Karşılama Aldı

Trenin 64 yolcusu, Kapıkule'de bekleyen halk oyunları ekibi tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Gösteri sırasında yolcular, yerel halkla birlikte dans ederek bu anın tadını çıkardılar. Trenin çalışanları da bu coşkuya eşlik ederek keyifli bir atmosfer yarattılar.

Bruno Janssens: “İstanbul'a Tamamlayacağız”

Tren sefer yetkilisi Bruno Janssens, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Mayıs Cuma günü yolculuklarına başladıklarını belirtti. Budapeşte ve Bükreş’in ardından Türkiye’ye giriş yaptıklarını ifade eden Janssens, “Yolculuğumuzu İstanbul’da tamamlayacağız. Bu yılın ilk seferi. Ekim ayında da İstanbul’a bir seferimiz olacak.” dedi.

Yolcuların Türkiye Hayranlığı

Yolculardan ABD vatandaşı Rand Mason, Türkiye'yi favori ülkelerinden biri olarak nitelendirerek, “Bu yolculuk, hakkında çok şey bilmediğim ülkeleri görmek için harika bir fırsat.” diye konuştu. Mason, Türk televizyon dizilerini de ilgiyle takip ettiğini belirtti.

Diğer bir yolcu John Hajjar ise, halk oyunları ekibi ile dans etmenin mutluluğunu yaşadı. 40 yıl önce öğrenci olarak İstanbul’a geldiğini söyleyen Hajjar, “Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından trenin öğleden sonra son durağı İstanbul’da olması planlanıyor.

Paris'ten hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni, Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Yolcular pasaport kontrolünden geçti.

Paris'ten hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni, Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Yolcular pasaport kontrolünden geçti.