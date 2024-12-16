Orman Yangınlarına Müdahale Süresi 11 Dakikaya Düştü

Orman Yangınlarına Müdahale Süresi Kısaldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Antalya'da düzenlenen bir eğitim programında orman yangınlarına müdahale süresinin 40 dakikadan 11 dakikaya düşürüldüğünü bildirdi. Polat, orman yangınlarıyla mücadelede son yıllarda kaydedilen ilerlemeyi vurguladı ve 2024 yılının hareketli bir yıl olacağına dikkat çekti.

Ağaçlandırma Çalışmalarının Önemi

Polat, ormanların korunması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması için büyük hedeflerle yola çıktıklarını belirterek, yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanında ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, yapılan ağaçlandırma çalışmalarının sadece orman varlığını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda erozyonun önünde de bir set oluşturduğunu vurguladı.

Yangınlara Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi

Polat, 2021'de yaşanan büyük yangınların benzer koşullarının bu yılda oluştuğunu belirtti. Yangınlara müdahale kapasitesinin artırıldığını ve bu sayede zararın minimize edildiğini ifade etti. Yangınların ortalama kontrol altına alınma süresinin 4 saat olduğunu, fakat ulaşım zorluğunun süreyi etkileyebileceğini kaydetti.

Yanan Alanlar İmara Açılmıyor

Yangın sonrası yanan alanların imara açıldığı iddialarına yanıt veren Polat, anayasa gereği yanan alanların bir yıl içinde tekrar ormanlaştırıldığını açıkladı. 2024 yılında yangınlardan zarar gören alanın 28 bin hektar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Tecrübe ve Teknoloji ile Geleceğe Yatırım

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, kurumun uzun yıllara dayanan tecrübesi ve modern teknoloji ile ormancılık faaliyetlerini sürdüğünü belirtti. Karbon yutak ormanlarının önemine vurgu yapan Karacabey, bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Polat ve Karacabey, gelecekte yeşil bir Türkiye bırakmak için var güçleriyle çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdiler.