DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,76 -0,11%
ALTIN
4.398,56 -0,69%
BITCOIN
4.670.272,49 -0,58%

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Seçimler 28 Aralık 2025'te

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı, parlamento ve yerel seçimlerin 28 Aralık 2025'te yapılacağı resmi olarak açıklandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 18:43
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Seçimler 28 Aralık 2025'te

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Seçimler 28 Aralık 2025'te

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) genelinde cumhurbaşkanlığı, parlamento ile bölgesel ve yerel seçimler 28 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Resmi açıklama

Bölgesel Yönetim Bakanı Bruno Yapande, Ulusal Seçim Kurulu (ANE) yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından ANE önünde basına yaptığı açıklamada, seçimlerin 28 Aralık 2025 tarihinde yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Seçmen kaydı ve takvim

Yapande, sürecin bazı zorluklara rağmen ilerlediğini belirterek yaklaşık 2,3 milyon seçmenin kayıtlı olduğunu söyledi. Nihai seçmen listesinin 29 Ağustos 2025'te yayımlanacağı bildirildi.

Anayasa değişikliği ve adaylık

Ülkede 30 Temmuz 2023'te yapılan anayasa referandumu ile cumhurbaşkanlığı adaylığı için iki dönem sınırı kaldırılmış ve görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştı.

Faustin-Archange Touadera, 2016'dan bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyor ve Temmuz 2025'te üçüncü dönem için cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmişti.

İLGİLİ HABERLER

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de Çarpışma Sonrası Dereye Düşen Otomobilde Sürücü Yaralandı
2
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5. Toplantısı Sona Erdi
3
Başkentte 4,5 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi: 3 Gözaltı
4
SANA'nın Lansmanı Şam'da Gerçekleşti: Hükümet ve Büyükelçiler Katıldı
5
BM'den Sert Uyarı: ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Yetkililerine Yaptırım Kararlarına 'Büyük Endişe'
6
ABD'den İsviçre Üzerinden İran'a 'Nükleer Görüşmelere Hazırız' Mesajı
7
Avusturya'nın Tahran Büyükelçiliği Konsolosluk Hizmetlerini Askıya Aldı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek