Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Seçimler 28 Aralık 2025'te

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) genelinde cumhurbaşkanlığı, parlamento ile bölgesel ve yerel seçimler 28 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Resmi açıklama

Bölgesel Yönetim Bakanı Bruno Yapande, Ulusal Seçim Kurulu (ANE) yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından ANE önünde basına yaptığı açıklamada, seçimlerin 28 Aralık 2025 tarihinde yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Seçmen kaydı ve takvim

Yapande, sürecin bazı zorluklara rağmen ilerlediğini belirterek yaklaşık 2,3 milyon seçmenin kayıtlı olduğunu söyledi. Nihai seçmen listesinin 29 Ağustos 2025'te yayımlanacağı bildirildi.

Anayasa değişikliği ve adaylık

Ülkede 30 Temmuz 2023'te yapılan anayasa referandumu ile cumhurbaşkanlığı adaylığı için iki dönem sınırı kaldırılmış ve görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştı.

Faustin-Archange Touadera, 2016'dan bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyor ve Temmuz 2025'te üçüncü dönem için cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmişti.