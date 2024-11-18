Orta Afrika Cumhuriyeti'ne Elmas Ambargosu Kaldırıldı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Elmas Ambargosu Resmen Kaldırıldı

Orta Afrika Cumhuriyeti'ne (OAC) 2013 yılından bu yana uygulanan Kimberley süreci kapsamında elmas ambargosu kaldırıldı. OAC Maden ve Jeoloji Bakanı Rufin Benam Beltoungou, bu gelişmeyi duyurarak, ambargonun tamamen kaldırılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Üretim ve İhracat Açıklandı

Beltoungou, ambargonun kaldırılması için uzun süredir çaba sarf ettiklerini belirterek, "OAC elması artık ulusal topraklarda üretilebilir ve mümkün olan her yere ihraç edilebilir." şeklinde konuştu.

Kimberley Süreci Sertifika Sistemi Nedir?

Kimberley Süreci Sertifika Sistemi, Güney Afrika Cumhuriyeti öncülüğünde 5 Kasım 2002'de oluşturulmuş bir platformdur. Çatışma bölgelerinden çıkarılan elmasların yasa dışı ticaretini engellemeyi amaçlar. Bu süreçte, belgelendirilmemiş elmasların ticaretine izin verilmemektedir.

Kimberley süreci çerçevesinde, taraf olmayan ülkelerden elmas ithalatı ve bu ülkelere ihracat yapılması da yasaklanmıştır. Türkiye, 14 Ağustos 2007'de sürece üye olarak katılmış ve bu katılımla birlikte üye sayısı 47'ye ulaşmıştır. Kimberley sürecine, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke de taraf olmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.