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Orta Doğu'dan Heniyye Suikastına Tepkiler

Orta Doğu ülkeleri, Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta karşı koyarak taziye mesajları yayımladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:26
Orta Doğu'dan Heniyye Suikastına Tepkiler

Orta Doğu Ülkelerinden İsmail Heniyye'ye Suikast Tepkileri

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik tepkiler, bölgedeki ülkelerce art arda geldi. Birçok ülke, suikastı şiddetle kınayarak taziye mesajları yayımladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığı, Tahran'da gerçekleştirilen suikastı "en güçlü" ifadelerle kınadı. Açıklamada, "Bu davranış, iğrenç bir suç ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" ifadelerine yer verildi. Bakanlık, bu tür eylemlerin bölgedeki barış şansını baltalayacağına dikkat çekti.

İran Liderinin Değerlendirmeleri

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, suikastın İran topraklarında gerçekleştiğinden dolayı sorumluluk hissettiklerini belirterek, "İsrail'den intikam almayı vazife kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ürdün ve Yemen'den Kınama

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Heniyye'ye yapılan suikastın uluslararası hukukun ihlali olduğunu kaydederek, bunun bölgedeki gerginliği artıracağını ifade etti. Yemen'deki Husilerin Siyasi Büro Ofisi de suikastın hukuki ihlal olduğunu belirtti.

Filistin ve Lübnan'dan Tepkiler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu olayı yas ilan ederek bayrakların yarıya indirilmesini duyurdu. Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise eylemin bölgedeki güvenlik tehditlerini artıracağını belirtti.

Mısır ve Irak'ın Açıklamaları

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in gerilim tırmandıran eylemlerini kınayarak bu tür politikaların bölgesel çatışmalara yol açabileceğini vurguladı. Irak Dışişleri de suikastın açık bir ihlal olduğunu ve bölgedeki güvenliği tehdit ettiğini kaydetti.

Libya'nın Taziye Mesajı

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Hamas lideri için başsağlığı diledi. Konsey, "İslami direniş hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı büyük mücahit İsmail Heniyye'nin şehadeti nedeniyle taziyelerini sunuyor" açıklamasında bulundu.

Heniyye'nin Tahran'da Bulunma Sebebi

Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'daydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, suikastın ardından konutuna düzenlenen saldırıyı duyurdu.

İran ve Hamas, suikastı İsrail'in düzenlediğini öne sürerken, İsrailli yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi.

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