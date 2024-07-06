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Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı! Samsun'da turuncu, Giresun ve Ordu sarı kodlu alarm

Orta Karadeniz'de öğleden sonra başlayacak kuvvetli yağışlar nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun için turuncu, Giresun ve Ordu için sarı kodlu uyarıda bulundu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 12:33
Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı! Samsun'da turuncu, Giresun ve Ordu sarı kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz bölgesinde önümüzdeki saatlerde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar yerel olarak ciddi sorunlara yol açabilir. Saatler ilerledikçe şiddetlenmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yarın sabah saatlerine kadar Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde etkili olacağı belirtildi.

Özellikle Samsun'un kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağışların görülebileceği uyarısı yapılırken, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Samsun için "turuncu", Giresun ve Ordu için ise "sarı" kodlu uyarılar verildi. Bu uyarılar doğrultusunda vatandaşlar, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yağışların etkisiyle oluşabilecek olası sel ve su baskınlarının yanı sıra, yerel yönetimler ve AFAD ekipleri hazırlıklarını tamamlamış durumda. Vatandaşların su birikintilerinden ve derelerden uzak durmaları, sel sularına kapılmamak için gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların seyrini anlık olarak takip ederek gerektiğinde yeni uyarılar yapabileceğini bildirdi. Özellikle denizcilik faaliyetlerinin de aksatılmaması için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

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