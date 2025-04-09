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Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 14 Nisan'da Samsun'da Başlıyor

Samsun Üniversitesi, 14-15 Nisan'da Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Öğrenciler, sektör temsilcileriyle buluşacak.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 17:25
Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 14 Nisan'da Samsun'da Başlıyor

Orta Karadeniz Kariyer Fuarı Bilgilendirmesi

Samsun Üniversitesi, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'25) düzenleyecek. Fuar, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuarın Amacı ve Önemi

Yerli ve yabancı birçok kamu ve özel sektörden kuruluş ile işbirliği yapacak olan fuar hakkında bilgi veren Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, öğrencilerin kariyer hedeflerini belirlemeleri için bu fırsatı değerlendirmelerini vurguladı.

Aydın, "Öğrenciler sadece üniversitede aldıkları eğitimle kalmasın, aynı zamanda büyük firmaları görsünler. HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi önemli şirketleri tanıyıp, kendilerine hedefler belirlesinler," dedi.

Katılımcı Üniversiteler

Fuar, Amasya, Hitit, Ondokuz Mayıs, Sinop, Yozgat Bozok ve Tokat Gaziosmanpaşa üniversitelerinin de paydaş olduğu büyük bir etkinlik olacak.

Öğrencileri ve kariyerlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen bu etkinliğin, katılımcılar için önemli fırsatlar sunması bekleniyor.

Samsun Üniversitesi, 14 ve 15 Nisan'da Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'na (OKAF'25) ev sahipliği...

Samsun Üniversitesi, 14 ve 15 Nisan'da Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'na (OKAF'25) ev sahipliği yapacak. Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, gazetecilere açıklamada bulundu.

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