Orta Karadeniz Kariyer Fuarı: 185 Firmayla Gençlere Kariyer Fırsatları

Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nda Gençler 185’in Üzerinde Firmayı Tanıyacak

Samsun Üniversitesi, 14-15 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'25) ile 185’ten fazla firmayı öğrencilerle buluşturuyor. Fuar, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın'dan Önemli Açıklamalar

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, fuar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen yıl 160’tan fazla katılımcı firma ile 60’tan fazla etkinlik gerçekleştirdik. Bu yılki fuara yaklaşık 30 bin öğrenci katılmasını bekliyoruz," dedi.

Üçüncü Yılda Daha Fazla Katılımcı

Aydın, OKAF’ın ilk düzenlendiği 2022 yılından bu yana ilginin arttığını vurguladı. Ordu Üniversitesi'nin fuara katılacak olmasına rağmen paydaş olmadığını belirten Aydın, bu durumun fuar üzerindeki etkisinin olumlu olduğunu ekledi.

Üzerine Çalışılan Projeler ve Etkinlikler

Fuarın kapsamını genişletmek için firmaların gereken desteği sağladığını ifade eden Aydın, "Şu anda 7 bin metrekarelik alan tamamen dolmuş durumda. Fuarda havacılık, otomotiv, yapay zeka ve veri madenciliği gibi birçok alanda etkinlik ve atölye çalışmaları yapılacak," dedi.

Uluslararası Konuşmacılar ve Yerel Firmalar

Aydın, ayrıca HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ gibi Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi firmalarının da katılacağını duyurdu. Amerika ve Dubai'den gelen konuşmacılar, öğrencilere kariyer yolculuklarında rehberlik edecek.

Samsun'da Yatırım ve İstihdam Fırsatları

Samsun'un son yıllarda bir yatırım merkezi haline geldiğini vurgulayan Aydın, "Samsun'da çalışacak nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var. Fuara katılan öğrenciler, istihdam fırsatlarını değerlendirerek kariyerlerine yön verebilir," şeklinde konuştu.

Staj ve Çalışma İmkânları

Aydın, fuara katılan öğrencilerin staj imkanlarından yararlanabileceğini belirtirken, İŞKUR üzerinden öğrencilere sunulan çalışma fırsatlarını da hatırlattı. "Bu dönem itibarıyla 1300 öğrenci, kendi birimlerimizde çalışmaya başladı," diye ekledi.

Samsun Üniversitesinin ev sahipliğinde 14-15 Nisan'da düzenlenecek Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'25) 185'in üzerinde firmayı öğrencilerle buluşturacak. Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun Üniversitesinin ev sahipliğinde 14-15 Nisan'da düzenlenecek Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'25) 185'in üzerinde firmayı öğrencilerle buluşturacak. Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.