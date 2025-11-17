Orta Pınar Yaylası'nda Engerek Yılanı Şuhut'ta Merak ve Korku Yarattı

Yaylada görülen yılanın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bulunan Orta Pınar yaylasında bir engerek yılanı görüldü. Yaylada büyükbaş hayvan otlatan Ercan Çelik, otlak alanda hareket eden yılanı fark ederek cep telefonuyla görüntüledi.

Ercan Çelik tarafından çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede geniş ilgi gördü. Paylaşımlar birçok kullanıcı tarafından yorumlandı ve yeniden paylaşıldı; bu durum bölgede yaşayanlar arasında merak ve korku oluşturdu.

Yetkililer, engerek yılanlarının özellikle yaz ve sonbahar aylarında bölgedeki yaylalarda zaman zaman görülebildiğini belirtti. Vatandaşların benzer durumlarda dikkatli olmaları ve yetkililere haber vermeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.

