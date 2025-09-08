Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandı

Orta Vadeli Program (OVP), Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Türkiye'nin 2026-2028 dönemini kapsayan ekonomik hedefleri içeren program, milyonlarca vatandaşı ve piyasaları yakından ilgilendiriyor.

Dolar/TL kuru için ortaya konulan kademeli artış senaryosu ve enflasyonla mücadele hedefleri programın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Dolar kuru beklentisi

OVP'de döviz kuru tahminleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Programa göre, ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki ortalama değerinin önümüzdeki yıllarda artışını sürdürmesi bekleniyor. Hükümetin dört yıllık projeksiyonu şu şekilde sıralandı:

2025 Yılı Ortalaması: 39,63 TL

2026 Yılı Ortalaması: 46,60 TL

2027 Yılı Ortalaması: 50,71 TL

2028 Yılı Ortalaması: 53,76 TL

Yapılan hesaplamalara göre, 2025 yılı için hedeflenen 39,63 TL'lik ortalamaya ulaşılabilmesi için, yılın geri kalan aylarında kurun ortalama 42,36 TL seviyesinde işlem görmesi gerekiyor.

Enflasyon hedefleri

Programın bir diğer kritik başlığı enflasyonla mücadele oldu. Yüksek enflasyonun ekonomide yarattığı baskıyı azaltmayı hedefleyen programda, tek haneli rakamlara dönüş için 2027 yılı işaret edildi. Yıllara göre enflasyon hedefleri ise şu şekilde belirlendi:

2025 Yılı Sonu: %28,5

2026 Yılı Sonu: %16,0

2027 Yılı Sonu: %9,0

2028 Yılı Sonu: %8,0