Ortaca'da 86 Yaşındaki Mahmut Karaçelik Evinde Silahla Vurulmuş Bulundu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, Ortaca Eski Belediye Başkanı Hasan Karaçelik’in amcası Mahmut Karaçelik (86) evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde komşuların evden silah sesi duyması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan ekipler, eve girdiklerinde yaşlı adamı yerde hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahmut Karaçelik’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri güvenlik çemberine alınarak Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verildi.

İnceleme ve Soruşturma

Savcının talimatıyla olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma başlattı. Ekiplerin inceleme sırasında silahın konumu, mermi çekirdeği, balistik izler ve evdeki diğer tespitler üzerinde durduğu öğrenildi.

Karaçelik’in ilk belirlemelere göre silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Mahmut K.’nın cansız bedeninin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

