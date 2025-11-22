Ortaca'da 86 Yaşındaki Mahmut Karaçelik Evinde Silahla Vurulmuş Bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, eski başkanın amcası Mahmut Karaçelik (86) evinde silahla vurulmuş halde bulunarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 12:31
Ortaca'da 86 Yaşındaki Mahmut Karaçelik Evinde Silahla Vurulmuş Bulundu

Ortaca'da 86 Yaşındaki Mahmut Karaçelik Evinde Silahla Vurulmuş Bulundu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, Ortaca Eski Belediye Başkanı Hasan Karaçelik’in amcası Mahmut Karaçelik (86) evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde komşuların evden silah sesi duyması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan ekipler, eve girdiklerinde yaşlı adamı yerde hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahmut Karaçelik’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri güvenlik çemberine alınarak Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verildi.

İnceleme ve Soruşturma

Savcının talimatıyla olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma başlattı. Ekiplerin inceleme sırasında silahın konumu, mermi çekirdeği, balistik izler ve evdeki diğer tespitler üzerinde durduğu öğrenildi.

Karaçelik’in ilk belirlemelere göre silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Mahmut K.’nın cansız bedeninin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

MUĞLA’NIN ORTACA İLÇESİNDE ORTACA ESKİ BELEDİYE BAŞKANI HASAN KARAÇELİK'İN AMCASI MAHMUT KARAÇELİK...

MUĞLA’NIN ORTACA İLÇESİNDE ORTACA ESKİ BELEDİYE BAŞKANI HASAN KARAÇELİK'İN AMCASI MAHMUT KARAÇELİK (86) EVİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU.

MUĞLA’NIN ORTACA İLÇESİNDE ORTACA ESKİ BELEDİYE BAŞKANI HASAN KARAÇELİK'İN AMCASI MAHMUT KARAÇELİK...

İLGİLİ HABERLER

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
8. Manisa Kitap Fuarı Açıldı: 'Kent Belleği' Etkinliği Öne Çıkıyor
2
Kumluca'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' ile Sağlık Okuryazarlığı Artıyor
3
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
4
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
5
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
6
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı
7
Tuncer Bakırhan: “CHP’nin üye vermeme kararı Kürtleri yaralamıştır” — Erzurum’da barış çağrısı

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor