Ortaca'da Otobüs Terminali Dalaman'a mı Taşınıyor? Esnaf Ayakta

Ortaca'da otobüs terminalinin Dalaman'a taşınacağı iddiası esnafı harekete geçirdi; şeffaflık, danışılma ve mevcut yerinde iyileştirme talepleri yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:10
Ortaca'da otobüs terminalinin Dalaman'a mı taşınacağı tartışması

Encümen toplantısı önünde esnaf tepkisi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, belediyeye ait otobüs terminalinin Dalaman'a taşınacağı yönündeki iddialar, terminalde çalışan şoför ve esnafı ayağa kaldırdı.

Söz konusu nakil konusunun Ortaca Belediyesi aylık encümen toplantısı'nda görüşüleceği bilgisi duyulunca, terminal esnafları toplantının yapıldığı bina önünde toplanarak karara tepki gösterdi.

Şoförler, terminalin Ortaca'dan Dalaman'a taşınmasının hem esnafı hem de ilçe halkını mağdur edeceğini savundu. Kararın kendilerine danışılmadan gündeme gelmesine itiraz eden esnaf, muhtemel taşınmanın ekonomik kayıplara yol açacağını, Ortaca'nın ulaşım merkezi olma özelliğini zayıflatacağını ve yolcular açısından ciddi erişim sorunları doğuracağını belirtti.

Toplanan kalabalık, sürecin şeffaf yürütülmesini; meslek odaları ve esnaf temsilcilerinin görüşleri alınmadan adım atılmamasını talep etti. Esnaf, terminalin mevcut yerinde iyileştirme yapılmasının Ortaca için daha doğru bir çözüm olduğunu savundu.

Encümen toplantısından çıkacak kararın ilçenin geleceğini doğrudan etkileyeceğini vurgulayan esnaf, yetkililerden geri adım atılmasını ve konunun tüm paydaşlarla birlikte yeniden değerlendirilmesini istedi.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

