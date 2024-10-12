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Örümcek Adam ile Türkiye Turu: Bilecik'te Renkli Bir Buluşma

İzmirli Salih Ayaz Koç, 'Örümcek Adam' kostümüyle Bilecik'te çocuklarla buluştu, unutulmaz anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 12:35
Örümcek Adam ile Türkiye Turu: Bilecik'te Renkli Bir Buluşma

Örümcek Adam Türkiye'yi Geziyor

İzmirli genç Salih Ayaz Koç, hayalini gerçekleştirmek amacıyla yola çıkarak 49'uncu durak olarak Bilecik'i seçti. Salih, Ülke genelinde çocukları eğlendirmek ve onlara umut vermek amacıyla 'Örümcek Adam' kostümüyle çeşitli illeri ziyaret ediyor.

Bilecik'te Unutulmaz Anlar

Bilecik ziyareti sırasında Atatürk Parkı ile tarihi Şeyh Edebali Yerleşkesi'ni gezen Koç, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinliğine katıldı. Burada çocuklarla bir araya gelerek fotoğraf çektiren Koç, onların yüzlerinde gülümseme oluşturmanın mutluluğunu yaşadı.

Salih Ayaz Koç, AA muhabirine verdiği demeçte, "Deprem bölgesindeki çocuklarla bağ kurabilmek için bu yolculuğa çıktım. Amaç, mümkün olduğunca çok çocuğu gülümsetmek" ifadelerini kullandı.

Tarih ve Kültür Paylaşımı

Kendi sözleriyle, "Tarihi yerleri tanıtmaya çalışıyorum, yöresel lezzetleri keşfediyorum. Esnafla sohbetler yapıyor, çocuklarla özel bağlar kuruyorum." diyerek yolculuğunun amacını açıkladı.

Koç, 410 gün süren yolculuğunun sonunda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla bir dernek kurmayı ve Türkiye’yi tamamladıktan sonra yurtdışına açılmayı hedefliyor. Bu hayali, çocuklara ve topluma daha fazla fayda sağlamak üzerine kurulu.

Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den "Örümcek Adam" kostümüyle yola çıkan Salih Ayaz...

Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den "Örümcek Adam" kostümüyle yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 49'uncu durağı Bilecik oldu.

Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den "Örümcek Adam" kostümüyle yola çıkan Salih Ayaz...

Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den "Örümcek Adam" kostümüyle yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 49'uncu durağı Bilecik oldu.

Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den "Örümcek Adam" kostümüyle yola çıkan Salih Ayaz...

Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den "Örümcek Adam" kostümüyle yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 49'uncu durağı Bilecik oldu.

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