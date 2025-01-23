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Örümcek Adam Türkiye'yi Dolaşıyor: Çorum'da Coşkulu Buluşma

İzmirli fenomen Örümcek Adam, Türkiye turunun 58. durağı olan Çorum'da çocuklarla buluştu ve hayallerini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:48
Örümcek Adam Türkiye'yi Dolaşıyor: Çorum'da Coşkulu Buluşma

Örümcek Adam Çorum'da!

Memleketi İzmir'den yola çıkan Salih Ayaz Koç, Türkiye'yi örümcek adam kostümüyle gezmenin heyecanını Çorum'da yaşadı. 25 yaşındaki Koç, depremler sonrası çocuklara umut aşılama amacıyla gerçekleştirdiği bu turda, Çorum'da birçok vatandaşa ulaştı.

Çocuklarla Etkinlikler

Gazi Caddesi ve Hürriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Koç, özellikle çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Koç ile Taş Bina önünde karşılaşarak kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Esnaftan Hediye ve Leblebi Tadı

Tarihi Ayakkabıcılar Arastası'na giden Koç, burada bir esnaftan yeni ayakkabılar hediye aldı. Eski ayakkabılarını çıkararak yeni ayakkabılarına geçen Koç, esnafa teşekkür etti. Ayrıca, Çorum'un ünlü leblebisinin tadını da çıkaran Koç'un mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Hayalini Gerçekleştiriyor

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremler sonrası insanların yüzünde bir tebessüm bırakma amacından yola çıktığını belirtti. Türkiye turu boyunca 58 il gezdiğini ifade eden Koç, tarihi yerleri tanıtma ve esnaflarla sohbet etme fırsatı bulduğunu söyledi. Koç, karakterin sevildiğini ve büyük ilgi gördüğünü de vurguladı.

Gelecek Vizyonu

Hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Koç, gelecekte yurtdışına açılarak Türkiye’yi temsil etmeyi ve sosyal projelerde yer almayı hedefliyor. “Örümcek Adam halk yanlısı, yardımsever bir karakterdir. Ben de bu misyonu üstlenerek, gençlerin ilham kaynağı olmak istiyorum,” dedi.

"Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Salih Ayaz...

"Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Salih Ayaz Koç, Çorum'da vatandaşlarla bir araya geldi. Kostümüyle dolaştığı Gazi Caddesi ve Hürriyet Meydanı çevresinde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Koç, burada çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Salih Ayaz...

"Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Salih Ayaz Koç, Çorum'da vatandaşlarla bir araya geldi. Kostümüyle dolaştığı Gazi Caddesi ve Hürriyet Meydanı çevresinde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Koç, burada çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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