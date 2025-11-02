Osman Aşkın Bak Londra'da: Diaspora Gücü ve Deprem Yatırımları

Yayın Tarihi: 02.11.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 15:54
Osman Aşkın Bak Londra'da STK ve İş İnsanlarıyla Buluştu

Toplantı ve katılımcılar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İngiltere'nin başkenti Londra'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir kahvaltıda bir araya geldi. Buluşmaya Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eski milli kaleci Rüştü Reçber de katıldı.

Diaspora ve siyasi katılım vurgusu

Toplantıda güçlü bir diaspora olmanın önemine dikkat çeken Bak, "Seçimlerde, belediye seçimlerinde, parlamentoda yer kazanmak lazım. Bunların hepsi güçlerimizi birleştirerek olur. Birlikte hareket edersek, birbirimize destek olursak çok daha büyük güç elde ederiz." sözleriyle diasporanın organize hareket etmesinin gerekliliğini vurguladı.

6 Şubat depremleri sonrası yapılan yatırımlar

Bakan Bak, 6 Şubat depremlerinin Türkiye'yi derinden etkilediğini belirterek şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla 350 bin konutun anahtarını teslim ettik. Aralık ayında bu rakam 450 bine ulaşacak. Yaklaşık 100 milyar dolarlık harcamayı şu ana kadar yaptık. Bütün etkileriyle birlikte 150 milyar doları bulacak bir yatırım. Her ülke böyle bir şeyin altından kalkamaz. Biz de Bakanlık olarak orada 6 tane öğrenci yurdu yaptık. Gençlerimizin daha çok sosyalleşmesi için, bu travmayı atlatması için sahalar, tesisler yaptık."

Filistin mesajı ve diplomatik vurgu

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma İngiltere genelindeki gösterilerle büyük tepki gösterildiğini aktaran Bak, "İngiltere'nin Filistin'i tanıması çok çok önemli. Bu süreç içinde özellikle bizim vatandaşlarımızın, diasporamızın güçlü olması lazım." şeklinde konuştu.

Büyükelçinin değerlendirmesi

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da toplantıda, "Biz büyük bir aileyiz. Hem Türkiye'de yaşayan 80 milyonu aşkın vatandaşımız hem yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın diasporamız yekvücut aslında, aynı ideal doğrultusunda ilerliyoruz. Burada da vatandaşlarımızın desteğiyle hem ülkemizi çok daha iyi temsil ediyoruz hem de bu ilişkilerimizi iki ülkenin yararına olacak şekilde ilerletmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İngiltere'nin başkenti Londra'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Buluşmaya Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eski milli kaleci Rüştü Reçber de katıldı.

