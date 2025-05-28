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Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

29 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'ndan denize inecek Osman Gazi platformu, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için yeni bir dönemi başlatıyor.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 09:29
Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Osman Gazi ile Yeni Dönem Başlıyor

29 Mayıs tarihine odaklanın; çünkü Karadeniz'de sıradışı bir gelişme yaşanacak. Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu olan Osman Gazi, Karadeniz'deki doğal gaz üretim kapasitesini iki katına çıkaracak. Enerji bağımsızlığı hedefine doğru atılan bu önemli adım, ülkemizin enerji geleceğinde yeni bir sayfa açacak.

Törenle Denize Açılacak

298,5 metre uzunluğundaki bu mühendislik harikası, 29 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'ndan gerçekleştireceği görkemli bir törenle Karadeniz'e uğurlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da bu tarihi ana tanıklık edecek. Bu an, ulusal şebekeye verilecek ilk gazın müjdecisi olacak.

Enerji Politikasında Devrim Niteliğinde Adım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Osman Gazi platformunun Türkiye’nin enerji politikalarında önemli yenilikler getireceğinin altını çizdi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Yeni dönemin adı: Osman Gazi, Rota: Karadeniz, Hedef: Tam Bağımsız Türkiye!" ifadelerine yer verildi.

Uzmanlar, Osman Gazi'nin devreye girmesiyle birlikte ithalata bağımlılığın azalacağı ve cari açık üzerinde olumlu etkiler yaratacağı konusunda hemfikir.

Osman Gazi'nin Özellikleri

Osman Gazi platformu, 56 metre genişliğinde ve 29,5 metre derinliğinde olup, 140 personeli barındırabilecek kapasitededir. Maksimum 10,5 milyon metreküp gaz işleme ve 10 milyon metreküp gaz transfer kapasitesi ile Karadeniz gazı için yola çıkacak. Ayrıca, platformdan karaya uzanacak ana gaz iletim hattının uzunluğu 161 kilometre'dir.

Karadeniz Yolculuğu Törenle Başlayacak

Osman Gazi'nin Karadeniz yolculuğu, Dolmabahçe Sarayı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla yapılacak törenle başlayacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait römorkörlerin eşlik edeceği geçişin yaklaşık 11 saat sürmesi bekleniyor.

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