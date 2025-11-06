Osmaneli'de Jandarma Baskını: Ruhsatsız Tabanca ve Kaçak Tütün Ürünleri Ele Geçirildi

Osmaneli'de jandarma baskını: kaçak tütün ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Operasyonun detayları

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir şüpheliye ait 3 ayrı adreste arama yapıldı.

Aramalar sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 21 bin 560 adet dolu makaron, 8 bin 600 adet boş makaron, 5 kilogram kıyılmış tütün ve 230 adet 20’lik boş sigara paketi ele geçirildi.

Yasal işlem ve el koyma

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanun, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

