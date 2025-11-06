Osmaneli'de Jandarma Baskını: Ruhsatsız Tabanca ve Kaçak Tütün Ürünleri Ele Geçirildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma baskınında ruhsatsız tabanca ve çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi; şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:51
Osmaneli'de Jandarma Baskını: Ruhsatsız Tabanca ve Kaçak Tütün Ürünleri Ele Geçirildi

Osmaneli'de jandarma baskını: kaçak tütün ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Operasyonun detayları

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir şüpheliye ait 3 ayrı adreste arama yapıldı.

Aramalar sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 21 bin 560 adet dolu makaron, 8 bin 600 adet boş makaron, 5 kilogram kıyılmış tütün ve 230 adet 20’lik boş sigara paketi ele geçirildi.

Yasal işlem ve el koyma

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanun, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

BİLECİK’TE CEPHANELİK GİBİ EV: KAÇAK TÜTÜN VE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

BİLECİK’TE CEPHANELİK GİBİ EV: KAÇAK TÜTÜN VE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Yalnız Adamın Evi Çöplüğe Döndü: 2 Kamyon Atık Çıkarıldı
2
Uşak’ta Polis ve Jandarma’dan Okul Çevreleri ve Servislere Sıkı Denetim
3
Serik’te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı
4
Eskişehir'de abartılı egzozlu araç trafikten men edildi — sürücüye ceza
5
Adana'da Toplu Taşıma Zammı Tepki Çekti: Yeni Tarifeler 1 Kasım'da
6
Mersin Akdeniz'de Bakkalda 2022-2024 Tarihli Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıdalar Ele Geçirildi
7
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek