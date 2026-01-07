Osmangazi Belediyesi 2025'te %12 Tasarrufla Bütçeyi Yönetti

Osmangazi Belediyesi 2026 ilk meclisinde 2025 değerlendirmesini açıkladı

Osmangazi Belediyesi, 2026 yılının ilk Olağan Meclis Toplantısını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Aydın, toplantıda meclis üyelerinin yeni yılını kutladı ve 2026 yılının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Başkan Aydın'dan şiddet kınaması ve geçmiş olsun mesajı

Gündeme geçmeden önce yerel ve ulusal gelişmelere değinen Başkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e yönelik saldırı girişimini kınadı ve şiddetin hiçbir türlüsünün kabul edilemeyeceğini belirterek geçmiş olsun mesajı iletti.

Manevi günler ve şehitlere saygı

Geçtiğimiz hafta Regaip Kandili’ni kutladıklarını söyleyen Aydın, "Bu ayın 15’inde de Miraç Kandilimizi kutlayacağız. Şimdiden edilen duaların, yapılan hayırların yüce Mevlam katında kabul edilmesini diliyorum. Öncelikle Ramazan’a, ardından da Ramazan Bayramı’na hepimizin erişmesini niyaz ediyorum" dedi.

2025 yılında yaşanan kayıplara da değinen Başkan Aydın, "Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a, İstanbul Çekmeköy’de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisimiz Emre Albayrak’a, Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen kahraman polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit’e Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Projeler: Arkeopark açılışa gün sayıyor

Kültür, sanat, spor ve sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili bilgi veren Aydın, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Engelli bireylere yönelik Aralık ayındaki faaliyetlere değinen Aydın, Osmangazi’de engellerin sanatla aşıldığını vurguladı ve OSMEK kurslarında okuma yazma öğrenen 69 yaşındaki Firdevs Balı’nın kitap yazma isteğinin umut verici olduğunu söyledi.

Projeler arasında öne çıkan Arkeopark projesinin yüzde 95 seviyesinde tamamlandığını söyleyen Aydın, Arkeopark’ı "Şubat-Mart ayı gibi" yerli ve yabancı ziyaretçilerin kullanımına açmayı planladıklarını belirtti.

Bütçe yönetimi: %12 tasarruf

Osmangazi Belediyesi’nin 2025 performansına ilişkin bilgiler veren Başkan Aydın, bütçenin doğru yönetildiğini ve tasarruf sağlandığını vurguladı. Aydın, bütçeyle ilgili şunları kaydetti:

"2025 yılında bütçemizi yüzde 88 gider ile bitirdik. Yüzde 12’lik bir tasarruf yaptık. Gelirimiz de yüzde 83 civarında. Aradaki fark yüzde 5 oluyor. Türkiye’de gelir gider dengesinde belediyeler içerisinde dereceye gireriz. Yüzde bir içerisindeyiz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmışız, şeffaflığı daha da artırmışız. Kesin hesaplar geldiğinde bunları tek tek konuşacağız. Açık ihalelerin sayılarını artırmışız, kırım oranlarını yüzde 20 seviyelerinde tutmuşuz. Bunların hepsi bize bütçe yönetimi açısından tasarruf sağladı."

BAREM açıklaması

Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) ile ilgili eleştirilere de yanıt veren Aydın, "BAREM seçimden önce bitip açılışı yapılmış, o gün hangi şartta kullanılıyorsa bugün de aynı şartlarda kullanılmaya devam edilmiş bir yer. Burası, daha önce de yüksek işletme maliyetinden dolayı bir türlü tam kapasiteli açılmamış. Sizin oradan talep edeceğiniz miktar yasal olarak sınırlı, devlet belirliyor ancak bir kişinin gider maliyeti, toplayabileceğiniz rakamın 5-6 katı kadar. Nasıl Veysel Karani’deki Atletizm Spor Merkezi, Osmangazi Belediyesi tarafından yapılmış sonra Gençlik Spor Bakanlığı’na devredilmiş ise bu da aynısı. Bir yere satıldı, kiralandı, özelleştirildiği yok." diye konuştu.

Saldırı girişimi kınandı, Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi

Mecliste ayrıca Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Özlem Bodur’a yönelik saldırı girişimi kınandı. AK Parti Meclis Üyesi İsmail Hayat tarafından Bodur’a parti adına çiçek takdim edildi; Başkan Aydın, siyasi görüş farklılıklarına rağmen birlikte yaşam umudunu vurgulayarak, "Bu ülkede siyasi görüşler farklı olabilir, herkesin inancı farklı olabilir ama şu bir gerçek ki hep birlikte yaşayacağız. 700 yıldır bu memleket bizim yurdumuz, inşallah bundan sonra da 700 yıllar daha yurdumuz olacak. Barış içerisinde, kardeşlik içerisinde hep birlikte yaşamayı umut ediyoruz" dedi.

Özlem Bodur ise, "Şiddetin siyaseti olmaz, yaşamış olduğum olay siyaset üstü bir olaydır. Şiddet karşısında durmanın da partisi olmaz. Burada önemli olan insan onurunu, hukuku, vicdanı savunabilmektir" diyerek teşekkürlerini iletti.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Denetim Komisyonu üyeliklerine Halil Aktaş, Ahmet Sergen Keleşoğlu ve İsmail Hayat seçildi.

