Osmangazi Belediyesi Sokak Hayvanlarının Umudu Oluyor

Sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek, sağlıklarını korumak ve onları sevgi dolu yuvalarla buluşturmak amacıyla Osmangazi Belediyesi, projeleriyle örnek bir çalışma yürütüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, bakım, tedavi, aşılama ve sahiplendirme süreçlerinde kapsamlı bir hizmet sunarak hayvanseverlerle patili dostlar arasında güçlü bir gönül köprüsü kuruyor.

Merkezde Sağlık Hizmetleri

Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 114 dönümlük alan üzerinde; tam donanımlı klinik altyapısı ve uzman ekipleriyle hizmet veriyor. Merkezde tedavi ve yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar, ultrason ve röntgen odaları ile postoperatif üniteleri bulunuyor. Hasta ve yaralı sokak hayvanları gerektiğinde cerrahi müdahaleler de dahil olmak üzere kapsamlı biçimde tedavi ediliyor; tedavi, kısırlaştırma ve aşılama işlemleri tamamlanan hayvanlar, sağlıkları tamamen geri dönene kadar merkezde gözetim altında tutuluyor.

2025 Verileri ve Sahada Yürütülen Çalışmalar

Osmangazi Belediyesi, 2025 yılı boyunca sahipsiz hayvanlara 130 ton kuru mama ulaştırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 bin 812 hayvanın medikal tedavisi gerçekleştirildi, 3 bin 486 can dostun kısırlaştırma ve aşılama işlemleri tamamlandı. Merkez yıl boyunca 9 bin 153 ziyaretçiyi ağırladı.

Dijital Sahiplendirme ile Ömürlük Dostluklar

Sıcak yuvalara kavuşmayı hedefleyen sahipsiz hayvanlar için Osmangazi Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda bir dijital sahiplendirme sistemi hayata geçirdi. Gerekli tüm sağlık kontrolleri tamamlanan hayvanlar, hayvanevi.osmangazi.bel.tr adresi üzerinden Evcil Hayvan Sahiplendirme platformunda online olarak vatandaşların erişimine sunuluyor. Bu sistem aracılığıyla merkez, 2 bin sahipsiz hayvanın sahiplendirilmesine aracılık etti.

Yasal Çerçeve ve Belediye Vizyonu

Sahiplendirme süreçleri, 5199 ve 7527 sayılı hayvanları koruma kanunları doğrultusunda yürütülüyor. Osmangazi Belediyesi, yalnızca tedavi eden değil; koruyan, yaşatan ve sahiplendiren bir yaklaşım benimseyerek sahipsiz sokak hayvanlarının umut kaynağı olmaya devam ediyor.

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARININ YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK, SAĞLIKLARINI KORUMAK VE ONLARI SEVGİ DOLU YUVALARLA BULUŞTURMAK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜREN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJELERLE ÖRNEK OLUYOR. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA