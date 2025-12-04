Osmangazi'de 'Asla Pes Etmeyenler': Kübra Denizci Keskin'in İlham Veren Ralli Hikayesi

Osmangazi'de 'Asla Pes Etmeyenler' söyleşisi katılımcılara ilham verdi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler arasında yer alan programda Osmangazi Belediyesi, katılımcılara dokunan bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin ile eşi Ahmet Keskin hayat hikayelerini ve mücadele deneyimlerini paylaştı.

Söyleşi: Azim, kararlılık ve destek

Söyleşiyi Sevda Kurul yönetti. Keskin çifti, karşılaştıkları zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmemelerini, başarıya giden yolda azim ve kararlılığın önemini örneklerle aktardı. Etkinlikte Kübra Denizci Keskin spordaki serüvenini ve engelli bir birey olarak ralli pistlerindeki mücadelesini anlattı; Ahmet Keskin ise eşine aile ve spor hayatında verdiği desteğin önemini vurguladı.

Kübra Denizci Keskin programda şunları söyledi: 'Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ben bugünü sadece bir takvim hatırlatması olarak değil, toplumda farkındalığın güçlendiği, birbirimizi daha iyi anlama fırsatı bulduğumuz çok değerli bir gün olarak görüyorum. Spor hayatında, iş hayatında, sosyal yaşamda ve eğitimde daha erişilebilir bir dünyanın hepimiz için ne kadar kıymetli olduğunu konuştuk. Aslında engellerin, doğru bir bakış açısıyla ele alındığında topluma ne kadar büyük bir değer katabileceğini birlikte değerlendirdik. Elbette bizim de bir hikayemiz var. Ben, dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotuyum. Bu unvan kulağa büyük bir başarı gibi gelse de, arkasında çokça mücadele, çokça emek ve en önemlisi hiç pes etmeme kararlılığı var. Aynı zamanda bir klinik psikoloğum ve mesleğim gereği biliyorum ki; herkesin hikayesi birbirinden özel ve kıymetlidir.'

Kübra Denizci Keskin ayrıca Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a verdiği destek için teşekkür ederek, Başkan Aydın'ın engellilerle ilgili farkındalık çalışmalarına dikkat çekti: 'Benim hem ralli yolculuğumda hem de iş hayatımda verdiği destek için Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın’a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu desteğin sadece benimle sınırlı kalmıyor. Erkan başkanımızın engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak adına birçok çalışması var.'

Tanışma anı ve mesajlar

Ahmet Keskin ise çiftin tanışma hikayesini anlattı: 'Bir dönem federasyonda çalışıyordum. Türk Otomobil Sporları Federasyonu’nun yaptığı bir proje kapsamında Kübra’ya uygun bir otomobil hazırlanmıştı. Kendisi aracı ilk kez denemeye geldiğinde orada tanıştık. O gün hava gerçekten çok kötüydü. Yağmur, fırtına, neredeyse piste çıkılmayacak bir durumdaydı. Ama o tüm zorluklara rağmen direksiyona geçti ve piste çıktı. Aslında o gün otomobile binip geri dönebilirdi ama içindeki istek, azim ve tutku buna izin vermedi. Onu izlerken sanki o anı ben yaşıyormuşum gibi hissettim. İçimde inanılmaz bir heyecan oluştu. Devamı gelecekmiş gibi bir his vardı. Nitekim öyle de oldu. O sürüşün ardından kendisine ulaştım, konuştuk. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımda, o ilk günkü cesaretin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyorum. Belki o zamanlar asla tahmin edemezdik ama şimdi hayal bile edemeyeceğimiz bir konuma geldik.'

Ahmet Keskin, 3 Aralık vesilesiyle buluşmanın önemine değinerek, Erkan Aydın'ın duruşu ve çalışmalarına teşekkür etti: 'Umarım 3 Aralık’ı yalnızca bir gün değil, tüm yıla yayılan bir farkındalık olarak görebiliriz. Başkanımız Sayın Erkan Aydın’ın bu konudaki duruşu, hassasiyeti ve yaptıkları çalışmalar bizim için çok değerli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'

Katılımcıların tepkisi ve kapanış

Salonu dolduran katılımcılar, söyleşinin farkındalık yaratması ve hayata karşı güçlü duruşun önemini hatırlatması açısından büyük beğeni topladığını belirtti. Program sonunda Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Süleyman Çavlı ile Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, Keskin çiftine günün anısına teşekkür hediyesi takdim etti.

DÜNYANIN İLK VE TEK ENGELLİ KADIN RALLİ PİLOTU KÜBRA DENİZCİ KESKİN (ORTADA), KENDİSİ GİBİ RALLİ PİLOTU OLAN EŞİ AHMET KESKİN (SAĞDA) İLE BİRLİKTE ‘ASLA PES ETMEYENLER’ SÖYLEŞİ PROGRAMINDA İLHAM VEREN HAYAT HİKAYELERİNİ KATILIMCILARLA PAYLAŞTI.