Osmaniye Belediyesi'nden Ara Tatil Hediyesi: Çocuklara Eğlence

Masal Park Amfi Tiyatrosu'nda renkli final

Osmaniye Belediyesi, birinci dönem ara tatilinin son gününde çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlik Masal Park Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Programda Arı Maya ve Şirinler gösterileri sahnelendi; minikler aileleriyle birlikte keyifli ve eğlence dolu anlar yaşadı. Etkinlik 'Sen hep gül çocuk' sloganıyla düzenlendi ve yüzlerce çocuk programa katıldı.

Organizasyon kapsamında çocuklara balon dağıtımı yapıldı, müzikli dans gösterileri sunuldu ve birbirinden renkli görüntüler kaydedildi. Etkinliğe katılan aileler, çocuklarının mutluluğunun yüzlerine yansıdığını belirtti ve bu anlara ortak oldu.

Başkan Çenet'ten teşekkür ve devam vurgusu

Etkinlik sonunda duygularını paylaşan aileler, çocuklara böylesine güzel bir gün yaşatan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'e teşekkür etti. İbrahim Çenet, çocukların yüzlerindeki gülümsemenin en büyük motivasyonları olduğunu belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Başkan Çenet, çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin ilerleyen zamanlarda da aralıksız devam edeceğini bildirdi.

