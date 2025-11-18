Osmaniye'de 12 Deprem Konutu Anahtar Teslimi

Düziçi Karagedik'te 12 köy deprem konutunun anahtarları teslim edildi; konutlar 145 m² ve 19 ton demir kullanılarak inşa edildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 09:27
Osmaniye'de 12 Deprem Konutu Anahtar Teslimi

Osmaniye'de 12 Deprem Konutu Anahtar Teslimi

Karagedik'te hak sahiplerine teslim töreni yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yapımı tamamlanan 12 köy deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Teslim edilen konutlar, ilçeye bağlı Karagedik köyünde yer alıyor. Deprem sonrası başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında yapılan konutlar, hak sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Konuta ilişkin teknik bilgiler şunlar: brüt 145 metrekare alan ve 19 ton demir kullanılarak inşa edilen konutlar, yüksek standartlarda ve dayanıklı biçimde hazırlandı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz tören sırasında şunları söyledi: "Bugün Düziçi ilçemizin Karagedik köyünde hemşehrilerimize 12 deprem konutumuzu teslim ettik. Deprem konutlarımız brüt 145 metrekare alana sahip, 19 ton demir kullanılarak yapılmış çok sağlam, ömürlük, standartları çok yüksek konutlar. Konutlarımızı en iyi şekilde, en sağlam şekilde yapıp teslim etme gayreti içindeyiz. Kıymetli hemşehrilerimizin huzur içinde, sağlık içinde, mutluluk içinde oturmalarını diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun"

Törenle teslim edilen konutlar, bölgede süren iyileştirme ve yeniden inşa sürecinin somut bir adımı olarak değerlendiriliyor.

OSMANİYE’DE DEPREMZEDELERE 12 YENİ YUVA: DEPREMZEDELERE ANAHTAR TESLİMİ YAPILDI

OSMANİYE’DE DEPREMZEDELERE 12 YENİ YUVA: DEPREMZEDELERE ANAHTAR TESLİMİ YAPILDI

OSMANİYE’DE DEPREMZEDELERE 12 YENİ YUVA: DEPREMZEDELERE ANAHTAR TESLİMİ YAPILDI

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Fizyoterapist Direksiyon Eğitimi İçin Geçerken Yaya Geçidinde Hayatını Kaybetti
2
Söke'de Zeytin Sineği ve Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele Sürüyor
3
Bayburt Çayıryolu'nda Patates Hasadı: İşçi Açığını 150 İranlı Kapatıyor
4
Van İpekyolu'nda 2 bin 192 paket kaçak sigara ele geçirildi
5
2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar
6
Kuşadası'nda Gıda Denetimi: Kaymakamlık ve Zabıta Ortak Çalışması
7
Gaziantep'te Dron Destekli Okul Çevresi Huzur Uygulaması

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları