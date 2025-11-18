Osmaniye'de 12 Deprem Konutu Anahtar Teslimi

Karagedik'te hak sahiplerine teslim töreni yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yapımı tamamlanan 12 köy deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Teslim edilen konutlar, ilçeye bağlı Karagedik köyünde yer alıyor. Deprem sonrası başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında yapılan konutlar, hak sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Konuta ilişkin teknik bilgiler şunlar: brüt 145 metrekare alan ve 19 ton demir kullanılarak inşa edilen konutlar, yüksek standartlarda ve dayanıklı biçimde hazırlandı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz tören sırasında şunları söyledi: "Bugün Düziçi ilçemizin Karagedik köyünde hemşehrilerimize 12 deprem konutumuzu teslim ettik. Deprem konutlarımız brüt 145 metrekare alana sahip, 19 ton demir kullanılarak yapılmış çok sağlam, ömürlük, standartları çok yüksek konutlar. Konutlarımızı en iyi şekilde, en sağlam şekilde yapıp teslim etme gayreti içindeyiz. Kıymetli hemşehrilerimizin huzur içinde, sağlık içinde, mutluluk içinde oturmalarını diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun"

Törenle teslim edilen konutlar, bölgede süren iyileştirme ve yeniden inşa sürecinin somut bir adımı olarak değerlendiriliyor.

