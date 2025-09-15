Osmaniye'de 160 kg 'fil hastası' Emine Güler'e tekerlekli sandalye desteği

Osmaniye Düziçi'nde yaşayan 160 kg'lık fil hastası Emine Güler, Ökkeş Baba Vakfı tarafından temin edilen 250 kg kapasiteli tekerlekli sandalye sayesinde evinden dışarı çıkmaya başladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 16:01
Osmaniye'de 160 kg 'fil hastası' Emine Güler'e tekerlekli sandalye desteği

Osmaniye'de 160 kilogramlık 'fil hastası' Emine Güler'e tekerlekli sandalye desteği

Ökkeş Baba Vakfı'nın 250 kg kapasiteli sandalyeyle sürprizi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Emine Güler (66), fil hastalığı (Lenfödem) nedeniyle 160 kilogram ağırlığa ulaşmış ve yaklaşık 10 yıldır evinden dışarı çıkamıyordu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yapan komşusu Murtaza Çoban, Güler'in durumunu Nurdağı merkezli Ökkeş Baba Vakfı Başkanı Süleyman Arslan'a iletti. Başkan Arslan, 250 kilogram taşıma kapasiteli bir tekerlekli sandalye temin ederek Düziçi ilçesinde yaşayan Güler'e sürpriz yaptı.

Güler gazetecilere, Çok teşekkür ederim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yürüyemiyor, dışarı çıkamıyorum. Tekerlekli sandalye ile oğlum işten döndükten sonra artık beni parka çıkaracak. Çocukları dışarıda göreceğim. Ben de yaşamak, görmek, gezmek istiyorum. Tedavi edilmeyi bekliyorum. diye konuştu.

Ökkeş Baba Vakfı Başkanı Süleyman Arslan ise Komşusu vasıtasıyla Emine teyzenin özel ölçekli, özel kapasiteli bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğu iletildi. Biz de tekerlekli sandalyeyi temin ederek bugün getirip kendisine teslim ettik. Emine teyzenin mutluluğuna ortak olduk. dedi.

Emine Güler'in Nurdağı ilçesindeki komşusu Murtaza Çoban da böylesine hayırlı bir işe vesile olduğu için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Osmaniye'de yaşayan ve fil hastalığı (Lenfödem) nedeniyle aşırı kilo alan ve dışarı çıkamayan...

Osmaniye'de yaşayan ve fil hastalığı (Lenfödem) nedeniyle aşırı kilo alan ve dışarı çıkamayan Emine Güler, kendisine verilen tekerlekli sandalye ile evinden dışarı çıkmaya başladı. Ökkeş Baba Vakfı Başkanı Süleyman Arslan, 250 kilogram taşıma kapasiteli tekerlekli sandalye temin ederek Düziçi ilçesinde yaşayan Güler'e sürpriz yaptı.

Osmaniye'de yaşayan ve fil hastalığı (Lenfödem) nedeniyle aşırı kilo alan ve dışarı çıkamayan...

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziosmanpaşa'da Nostaljik Otomobil Festivali: 600 Klasik Araç İlgi Odağı
2
Muğla İztuzu'nda "Atlas"ın Yavruları Denizle Buluştu
3
CHP Sözcüsü Yücel: 'Kurultay davalarını açanlar CHP'li değildir'
4
Tarım Desteklerine Dev Zam: Ödemeler %27 Artırıldı — 1 Ocak 2026'da Yürürlükte
5
Kütahya'da Jandarma Trafik Personelinin Şehit Olduğu Kazada Sürücü Tutuklandı
6
Sofya'nın İlk İmam Hatip Lisesi Açıldı
7
Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü