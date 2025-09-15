Osmaniye'de 160 kg 'fil hastası' Emine Güler'e tekerlekli sandalye desteği

Osmaniye'de 160 kilogramlık 'fil hastası' Emine Güler'e tekerlekli sandalye desteği

Ökkeş Baba Vakfı'nın 250 kg kapasiteli sandalyeyle sürprizi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Emine Güler (66), fil hastalığı (Lenfödem) nedeniyle 160 kilogram ağırlığa ulaşmış ve yaklaşık 10 yıldır evinden dışarı çıkamıyordu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yapan komşusu Murtaza Çoban, Güler'in durumunu Nurdağı merkezli Ökkeş Baba Vakfı Başkanı Süleyman Arslan'a iletti. Başkan Arslan, 250 kilogram taşıma kapasiteli bir tekerlekli sandalye temin ederek Düziçi ilçesinde yaşayan Güler'e sürpriz yaptı.

Güler gazetecilere, Çok teşekkür ederim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yürüyemiyor, dışarı çıkamıyorum. Tekerlekli sandalye ile oğlum işten döndükten sonra artık beni parka çıkaracak. Çocukları dışarıda göreceğim. Ben de yaşamak, görmek, gezmek istiyorum. Tedavi edilmeyi bekliyorum. diye konuştu.

Ökkeş Baba Vakfı Başkanı Süleyman Arslan ise Komşusu vasıtasıyla Emine teyzenin özel ölçekli, özel kapasiteli bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğu iletildi. Biz de tekerlekli sandalyeyi temin ederek bugün getirip kendisine teslim ettik. Emine teyzenin mutluluğuna ortak olduk. dedi.

Emine Güler'in Nurdağı ilçesindeki komşusu Murtaza Çoban da böylesine hayırlı bir işe vesile olduğu için çok mutlu olduğunu kaydetti.

