Osmaniye'de 35 Yıllık Öğretmen Eray Akdağ'a Duygulu Veda

Osmaniye TOBB Fen Lisesi'nde duygulu veda

Eray Akdağ, 35 yıl boyunca binlerce öğrenciye dokunan 65 yaşındaki Almanca öğretmeni, Osmaniye TOBB Fen Lisesi'nde düzenlenen törenle emekliye ayrıldı.

Okul koridorları, hoparlörden çalan "Hatıran Yeter" eşliğinde öğrencilerin alkışlarıyla doldu. Sınıfından çıkan Akdağ, öğrencilerin "Sizi çok seviyoruz hocam" sözleri ve sevgi gösterileriyle uğurlandı. Bu özel anlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan video ile sosyal medyada paylaşıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden vurgulanan bağlılık

İl Milli Eğitim Müdürlüğü paylaşımında Eray Akdağ'ın mesleğine olan bağlılığını şu sözlerle aktardı:

"Eray öğretmen, evden çıkarken hiçbir zaman ’işe gidiyorum’ demedi, ’okula gidiyorum’ dedi. Bir öğretmen için derse girmek bir iş değil, geleceğin fidanlarını yeşertmek, topluma değer katmak ve insani erdemler kazandırmaktır. Eray öğretmen de bu anlayışla 35 yıl görev yaptı. Kendisine emekleri için teşekkür ediyor, yaşamında sağlık ve mutluluk diliyoruz. İyi ki varsınız Eray öğretmenim."

Akdağ'ın duygusal vedası

Programda duygularını paylaşan Akdağ, öğrencilere şu sözlerle seslendi:

"Çok harika bir program oldu, çok sağ olun. Böyle bir okulda olmak büyük bir mutluluk. Hepinizi seviyorum. Türkiye kazansın, geleceğimiz sizlere emanet. Güzel şeyler yapın"

Öğrencileriyle tek tek vedalaşan Akdağ, meslek hayatını unutulmayacak bir törenle noktaladığını ifade etti.

