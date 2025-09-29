Osmaniye'de 7 Bin Kitaplı Hastane Kütüphanesi Açıldı — Bakan Yardımcısı Mumcu Katıldı

Osmaniye Devlet Hastanesi'ne 7 bin kitaplık halk kütüphanesi açıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu açılışa katıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Osmaniye Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan halk kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Mumcu, açılış töreninde, hastanede oluşturulan kütüphanenin Türkiye'ye örnek teşkil edeceğine inandığını söyledi.

Kütüphane, 300 metrekare kapalı alanda ve 7 binden kitap oluşan koleksiyonuyla hizmet verecek. Mumcu, "Kütüphane, sağlık hizmeti almak için hastanede bulunan vatandaşlarımızın tedavi sürecinde zamanını değerlendirmek isteyen refakatçileri ve dinlenme aralarında kitapların dünyasına adım atmak isteyen çalışanlarımızın buluşma noktası olacaktır." dedi.

Mumcu, kütüphanenin yetişkin, çocuk ve süreli yayın bölümleriyle farklı yaş gruplarına hitap edeceğini belirterek şunları kaydetti: "Bakanlık olarak büyük ölçekli kütüphane hizmet binalarının yanı sıra hizmetlerimizi yaygınlaştırmak amacıyla belli mekanlara küçük ölçekli, kolayca erişilebilir kütüphaneler de katıyor ve açıyoruz. Artık hizmete açtığımız yeni nesil kütüphaneler, sadece kitap raflarından ibaret değil. Buraları, herkesin keyifle vakit geçireceği yaşam alanları olarak tanımlıyoruz. Osmaniye'de açmış olduğumuz bu güzel kütüphanemiz, Türkiye'de bir ilk özelliğini taşıyor."

Konuşmaların ardından Mumcu, Vali Erdinç Yılmaz ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet, açılışı yapılan kütüphaneyi gezdi ve ziyaretçilere kitap hediye etti.

