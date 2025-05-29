Osmaniye'de Aile Hekimini Tehdit Eden Şüpheli Gözaltında

Osmaniye'de, aile hekimini tehdit eden bir şahıs, aile sağlığı merkezinin camlarını bıçakla kırarak olay yerinden kaçtı. Şüpheli, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerin ardından gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki Osmaniye Merkez 21 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne giden kişi, burada görevli aile hekimi Mehmet Akif Habacı'yı tehdit etti. Şüpheli, daha sonra elindeki bıçakla binanın camlarını kırarak uzaklaştı.

Tehdit ve Rüşvet Teklifi

Habacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 Mayıs'ta madde bağımlısı birinin aile sağlığı merkezine gelerek kendisinden sentetik ecza yazmasını istediğini belirtti. Bu isteği reddetmesi üzerine, önce rüşvet teklifi aldığını ardından da ölüm tehdidi ile karşılaştığını ifade etti.

Şikayet ve Gözaltı

Habacı, olay sonrası kendisini tehdit eden şahıstan şikayetçi olduğunu ve şüphelinin tutuklandığını belirtti. Ayrıca: "Bu sabah o kişinin eşi gelip benden şikayetimden vazgeçmemi istedi. Ben de 'şikayetimden vazgeçmem' dedim. Daha sonra bu tutuklanan şahsın oğlu geldi. Cebinde kesici alet olduğunu tahmin ettim ve o genci dışarı çıkardım. Ben başından yaralı birine müdahale ederken geldi ve cebindeki bıçağı çıkarıp aile sağlığı merkezinin camını kırarak evine gitti" diye konuştu.

Olayın ardından, aile sağlığı merkezinin camını bıçakla kırma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Osmaniye'de aile hekimi Dr. Mehmet Akif Habacı'yı (fotoğrafta) tehdit edip aile sağlığı merkezinin camını bıçakla kıran şüpheli gözaltına alındı. Habacı, AA muhabirine, açıklamada bulundu.

Osmaniye'de aile hekimi Dr. Mehmet Akif Habacı'yı (fotoğrafta) tehdit edip aile sağlığı merkezinin camını bıçakla kıran şüpheli gözaltına alındı. Habacı, AA muhabirine, açıklamada bulundu.