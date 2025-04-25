Osmaniye'de Anne ve Kızının Elektrik Akımına Kapılma Anı Güvenlik Kamerasında

Osmaniye'de Trajik Olay Güvenlik Kamerasında

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, anne Cennet Üstün ve kızı Özlem Üstünün sulama kanalında yaşadığı elektrik akımına kapılma anı, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'ta gerçekleşen olayda, küçük Özlem'in elini yıkamak isterken elektrik akımına kapılıp düşmesi ve çevredeki vatandaşların hızla müdahale ederek kızı sudan çıkarması görüntülere yansıdı.

Tragik Sonuçlar

Olayın güvenlik kamerasındaki görüntülerinde, sulama kanalından geçmeye çalışan Cennet Üstün'ün de elektrik akımına kapılarak suya düştüğü ve ardından çevredeki kişiler tarafından güçlükle sudan çıkarıldığı görülüyor.

23 Nisan'da evlerinin yanındaki sulama kanalında yaşanan bu talihsiz olay sonucunda hem anne hem de kızı hayatını kaybetti. Olay sonrası yapılan otopsinin ardından, anne ve kızının cenazeleri dün Kışla Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Bu olay, bölge halkında büyük bir üzüntü yaratırken, elektrik akımının sulama kanallarındaki tehlikeleri bir kez daha gündeme getirmiştir.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde elini yıkadığı sulama kanalında elektrik akımına kapılıp ölen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışırken yaşamını yitiren annesinin cenazeleri, Kışla Mahallesi'ndeki evlerinin önünden helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde elini yıkadığı sulama kanalında elektrik akımına kapılıp ölen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışırken yaşamını yitiren annesinin cenazeleri, Kışla Mahallesi'ndeki evlerinin önünden helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.