DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,66 0,09%
ALTIN
4.372,24 0%
BITCOIN
4.661.251,64 -0,38%

Osmaniye'de Aranan Hükümlü 44 Yıl 2 Ay Hapisle Adana'da Yakalandı

Osmaniye'de 16 suçtan toplam 44 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.K., Adana'da düzenlenen operasyonla yakalandı; adliyedeki işlemler sonrası cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 10:28
Osmaniye'de Aranan Hükümlü 44 Yıl 2 Ay Hapisle Adana'da Yakalandı

Osmaniye'de Aranan Hükümlü 44 Yıl 2 Ay Hapisle Adana'da Yakalandı

Osmaniye'de hakkında 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., Adana'da düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

Operasyon Detayları

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" ve "dolandırıcılık" başta olmak üzere toplam 16 ayrı suçtan hükümlü olduğu belirlenen A.K.'nin Adana'da bulunduğunu tespit etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesinin desteğiyle yürütülen araştırmalar sonucu hükümlünün saklandığı ikamet belirlendi. Ekiplerce adrese düzenlenen ortak operasyonla firari A.K. yakalandı.

Adliyeye Sevk ve Cezaevi

Yakalanan A.K., Osmaniye'ye götürüldü. Adliyedeki işlemlerin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım
2
Tebriz Çarşısı'nda Sadıkıyye Pazarı'nda Yangın: 7 Dükkan Zarar Gördü
3
Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı ve Adli Süreç Başlatıldı
4
İspanya ve Portekiz'de Orman Yangınları: 30 Nokta ve 6 Bölgeyle Mücadele
5
Polonya'da tanımlanamayan cisim mısır tarlasına düşüp patladı
6
Ümraniye'de Hırsızlık Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
Bolu Dağı'nda Asfalt Yüklü Kamyon Devrildi — İstanbul Yönü Kapandı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi