Osmaniye'de Aranan Hükümlü 44 Yıl 2 Ay Hapisle Adana'da Yakalandı

Osmaniye'de hakkında 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., Adana'da düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

Operasyon Detayları

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" ve "dolandırıcılık" başta olmak üzere toplam 16 ayrı suçtan hükümlü olduğu belirlenen A.K.'nin Adana'da bulunduğunu tespit etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesinin desteğiyle yürütülen araştırmalar sonucu hükümlünün saklandığı ikamet belirlendi. Ekiplerce adrese düzenlenen ortak operasyonla firari A.K. yakalandı.

Adliyeye Sevk ve Cezaevi

Yakalanan A.K., Osmaniye'ye götürüldü. Adliyedeki işlemlerin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.