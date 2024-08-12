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Osmaniye'de Beton Pompası Kazası: 2 Yaralı

Osmaniye'de bir beton pompası aracı elektrik direğine çarparak yangın çıkardı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 22:42
Osmaniye'de Beton Pompası Kazası: 2 Yaralı

Beton Pompası Aracının Elektrik Direğine Çarpması Sonucu Yaralananlar Oldu

Osmaniye'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, bir beton pompası aracı kaza geçirerek elektrik direğine çarptı. Olay, 28 yaşındaki Ömer D.'nin kullandığı 80 AET 327 plakalı aracın direğe çarpmasıyla meydana geldi.

Alev Alan Araçta İki Kişi Yaralandı

Çarpmanın etkisiyle kopan elektrik tellerinin aracın üstüne düşmesi sonucu araçta yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızlıca müdahale ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, öndeki kablolar ve alevler nedeniyle Ömer D. aracı terk etti. Yangının yanı sıra, evinde elektrik akımına kapılan Melek K. (56) de sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle araçta ciddi hasar meydana geldi.

Olayın ardından, yaralıların sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Osmaniye'de beton pompası aracının elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine...

Osmaniye'de beton pompası aracının elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Osmaniye'de beton pompası aracının elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine...

Osmaniye'de beton pompası aracının elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Osmaniye'de beton pompası aracının elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine...

Osmaniye'de beton pompası aracının elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Osmaniye'de beton pompası aracının elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine...

Osmaniye'de beton pompası aracının elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Osmaniye'de beton pompası aracının elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine...

Osmaniye'de beton pompası aracının elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

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