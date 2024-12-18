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Osmaniye'de Bilge Sitesi Davası: Yargılanma Devam Ediyor

Osmaniye'de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin yargılanma süreci devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:30
Osmaniye'de Bilge Sitesi Davası: Yargılanma Devam Ediyor

Osmaniye'de Bilge Sitesi'nin Yıkımıyla İlgili Yargılama Sürüyor

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremin ardından yıkılan Bilge Sitesi ile ilgili 1'i tutuklu 8 sanığın yargılaması devam ediyor. Bu trajik olayda 105 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Duruşma Ayrıntıları

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Ayhan Gedik cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer sanıklar arasında yer alan eski Osmaniye Belediyesi İmar Müdürü Kadir Kara, müdürlük çalışanları Sevinç Ayşe Argun, Hülya İnan, Mustafa Nalbant, fenni mesuller Haluk Koç, ve müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıkların Savunmaları

Savunma yapan sanık Kadir Kara, görev süresi boyunca kanun ve yönetmeliklere uygun hareket ettiğini ifade etti. Avukatların, yapı kat sayısının 8'den 10'a çıkarılmasına yönelik sorularını yanıtlayan Kara, "Yapının fiziki denetimi bana ait değildir. Kat yükseltilmesi talebi tarafımdan yapılmadı. Onay merci değilim; vatandaşların talebi üzerine meclis karar vermiştir." dedi.

Diğer sanıklar da binanın yıkılmasında herhangi bir kusurlarının bulunmadığını savundu.

Mahkemenin Kararları

Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Öte yandan, müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 22 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca, İmar Müdürlüğü döneminde görevli 4 sanığın dosyası ana davayla birleştirilmişti.

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