Osmaniye'de DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen H.İ.A hakkında çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında kişinin Hasanbeyli ilçesinde olduğu belirlenince, jandarma tarafından operasyon düzenlendi ve şüpheli gözaltına alındı.

Adresinde yapılan aramada, bir adet ruhsatsız tabanca, 100 fişek ve toplatma kararı bulunan 28 kitap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Osmaniye'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.