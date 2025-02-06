Osmaniye'de Deprem Şehitleri Mezarı Başında Anıldı

Osmaniye'de Depremde Yaşamını Yitirenler Anıldı

Osmaniye, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anlam dolu bir anma programı düzenledi. Asri Mezarlık'ta gerçekleştirilen etkinliğe, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve birçok önemli isim katıldı.

Programa, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, CHP Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Suat Özçağdaş, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşti.

Anma programında Kur'an-ı Kerim okunarak, depremde yaşamını yitirenler için dualar edildi. Bakan Tekin ve beraberindeki yetkililer, kabirlere karanfil bırakarak saygılarını sundular.

Bakan Tekin, depremde yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaşarak başsağlığı dileklerinde bulundu. Bu anlamlı etkinlik, Osmaniye'deki deprem felaketinin unutulmaması ve hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla düzenlendi.

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de anma programına katıldı. Bakan Tekin ve beraberindekiler, ziyarette bulundukları kabirlere karanfil bıraktı.

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de anma programına katıldı. Bakan Tekin ve beraberindekiler, ziyarette bulundukları kabirlere karanfil bıraktı.