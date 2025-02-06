Osmaniye'de Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Osmaniye, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için Rahime Hatun Mahallesi'nde bir anma programı düzenlendi. Program, afetin meydana geldiği saat olan 04.17’de başladı ve birçok kamu görevlisi ile vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Anma Programında Duygusal Anlar

İlgili anma etkinliğine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları katkı sağladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve depremde yaşamını yitirenler için dualar edildi.

“Bir Daha Yaşanmaması İçin Tedbir Alacağız”

Millet olarak acıların hafifletilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini belirten Bakan Tekin, “Bu felaketleri tekrar yaşamamak için gereken her türlü tedbiri alacağız” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iletilen taziye dileklerine de yer veren Tekin, 6 Şubat’ı herkesin hafızasında taze tutması gerektiğini vurguladı.

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Tekin, bu zor dönemde halkın nasıl bir araya geldiğini, dayanışma ruhunun önemini de dile getirerek, “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ndeki toplantılarda her zaman deprem bölgesinin durumu hakkında bilgi alıyoruz” şeklinde konuştu. Acıların unutulamayacağını ancak hafifletmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

“Sessiz Yürüyüş” Etkinliği

Programın sonunda Bakan Tekin ve beraberindekiler, anmaya katılanlarla birlikte Sessiz Yürüyüş adı altında Kemal Satır Caddesi'ne yürüyüş gerçekleştirdi.

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için afetin meydana geldiği saat 04.17'de anma programı yapıldı.

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için afetin meydana geldiği saat 04.17'de anma programı yapıldı.