Osmaniye'de Dere Yatağına Düşen Otomobilde 4 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen kaza, sürücü Muhammet Karabörk'ün kontrolündeki 81 ADJ 594 plakalı otomobilin, Kösepınarı köyü Sıyrıngaç Yaylası mevkisinde dere yatağına düşmesiyle gerçekleşti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Kaza sonucunda yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Kadirli’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dere yatağına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dere yatağına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.