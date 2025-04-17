Osmaniye'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni Ortaya Çıktı

Osmaniye'de Usulsüzlükle Mücadele

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi ehliyet sınavında gerçekleştirilen usulsüzlükler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde gün yüzüne çıktı. Bir kişinin ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girdiği belirlenerek, hemen harekete geçildi.

Şüpheli Gözaltında

İlgili ekipler, sınavda kopya çeken T.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında kulaklık, mikrofon ve Wi-Fi cihazı gibi usulsüzlükte kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bu olay, sınav güvenliği hakkında endişeleri artırırken, emniyet güçlerinin sınav süreçlerini daha sıkı bir şekilde denetlemesi gerektiğinin altını çizmektedir.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren zanlı gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında kulaklık, mikrofon ve Wi-Fi cihazı ele geçirildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren zanlı gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında kulaklık, mikrofon ve Wi-Fi cihazı ele geçirildi.