DOLAR
38,06 0,25%
EURO
43,49 0,44%
ALTIN
4.042,62 1,21%
BITCOIN
3.216.957,93 -0,32%

Osmaniye'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni Ortaya Çıktı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ehliyet sınavında kopya düzeniyle yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 17:59
Osmaniye'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni Ortaya Çıktı

Osmaniye'de Usulsüzlükle Mücadele

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi ehliyet sınavında gerçekleştirilen usulsüzlükler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde gün yüzüne çıktı. Bir kişinin ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girdiği belirlenerek, hemen harekete geçildi.

Şüpheli Gözaltında

İlgili ekipler, sınavda kopya çeken T.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında kulaklık, mikrofon ve Wi-Fi cihazı gibi usulsüzlükte kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bu olay, sınav güvenliği hakkında endişeleri artırırken, emniyet güçlerinin sınav süreçlerini daha sıkı bir şekilde denetlemesi gerektiğinin altını çizmektedir.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren zanlı gözaltına alındı....

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren zanlı gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında kulaklık, mikrofon ve Wi-Fi cihazı ele geçirildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren zanlı gözaltına alındı....

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren zanlı gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında kulaklık, mikrofon ve Wi-Fi cihazı ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda Önemli Açıklamalar
3
Konya'da Otomobil Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, Diğeri Ağır Yaralı
4
Erzurum'da Eşini Boğarak Öldüren Kişi Tutuklandı
5
Emine Gülay'ın Kına Gecesi Hayali Burdur'da Gerçekleşti
6
Osmaniye'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni Ortaya Çıktı
7
AB Balkanlar ile Buluşuyor: Sofya'da Konferans Gerçekleşti

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor