Osmaniye'de Elektrik Çarpmasıyla Ölen Anne ve Kızının Cenazeleri Defnedildi

Osmaniye'de Elektrik Akımına Kapılan Anne ve Kızı İçin Cenaze Töreni

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 37 yaşındaki Cennet ve 6 yaşındaki kızı Özlem Üstün'ün cenazeleri bugün defnedildi. Olay, sulama kanalında elini yıkamak isteyen Özlem'in akıma kapılması ve annesi Cennet'in onu kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirmesiyle meydana geldi.

Cenazeler, Toprakkale Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra, Kışla Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alınarak, aynı mahalledeki mezarlığa götürüldü. Cenaze namazına baba Fikri Üstün, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

6 Şüpheli Gözaltında

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde uzman ekipler inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde, doğal gaz altyapısı için gerçekleştirilen kazı çalışması esnasında sulama kanalından geçirilen elektrik kablosunun izolasyonunun zarar gördüğü ve kabloların açığa çıktığı belirlendi. Bu durum neticesinde, doğal gaz firmasında çalışan 6 kişi gözaltına alındı.

Özlem Üstün, geçtiğimiz gün evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, annesi Cennet Üstün de kızına yardım etmek isterken aynı akıma kapılarak yaşamını yitirmişti.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde elini yıkadığı sulama kanalında elektrik akımına kapılıp ölen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışırken yaşamını yitiren annesinin cenazeleri, Kışla Mahallesi'ndeki evlerinin önünden helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde elini yıkadığı sulama kanalında elektrik akımına kapılıp ölen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışırken yaşamını yitiren annesinin cenazeleri, Kışla Mahallesi'ndeki evlerinin önünden helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.