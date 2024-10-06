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Osmaniye'de Elektrikli Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Düziçi'nde gerçekleşen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 17:48
Osmaniye'de Elektrikli Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Osmaniye'deki Trajik Kaza

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Peçenek-Yazlamazlı kara yolunda saatlerde yaşandı. M.K. yönetimindeki 06 BEZ 155 plakalı otomobil, Süleyman Polat A. yönetimindeki elektrikli motosikletle çarpıştı. Olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, motosikletin sürücüsü İsa A. kaza sonucu hayatını kaybederken, yaralanan Süleyman Polat A. hastaneye kaldırıldı.

Olayın Ardından

Trabzonlu sürücü M.K., ifadesine başvurulmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Kaza ile ilgili geniş çaplı incelemeler devam ediyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi...

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi...

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi...

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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