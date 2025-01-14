Osmaniye'de Müstakil Evde Yangın: 1 Kadın Dumandan Etkilendi

Osmaniye'de, Ulaşlı Mahallesi 11507 Sokak'ta bulunan bir müstakil evde çıkan yangında, Müzeyyen Savaşçı (yaşı 85) dumandan etkilendi.

Yangının nedeni henüz belirlenememişken, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Dumandan etkilenen Müzeyyen Savaşçı, ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı, ancak evde belirli bir oranda hasar meydana geldi.

Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.