Osmaniye'de Müstakil Evde Yangın: 1 Kadın Dumandan Etkilendi

Osmaniye'de çıkan yangında 1 kadın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, müstakil evde meydana geldi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:26
Osmaniye'de Müstakil Evde Yangın: 1 Kadın Dumandan Etkilendi

Osmaniye'de, Ulaşlı Mahallesi 11507 Sokak'ta bulunan bir müstakil evde çıkan yangında, Müzeyyen Savaşçı (yaşı 85) dumandan etkilendi.

Yangının nedeni henüz belirlenememişken, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Dumandan etkilenen Müzeyyen Savaşçı, ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı, ancak evde belirli bir oranda hasar meydana geldi.

Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı. Olay...

Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı. Olay...

Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrailli ailelerden Savunma Bakanı Katz'a Tepki: 'İsimler Neden Listede Yok?'
2
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: Türkiye, Bizim İçin Önemli Bir Ortak
3
İzmir'de Eşini Öldüren Sanığın Davasında Tanıklar Dinlendi
4
İsrail Ordusu Gazze'de Bir Gazeteciyi Daha Katletti: Ölü Sayısı 204'e Yükseldi
5
Steinmeier: Avrupa’da Özgürlükler Rusya Tehdidi Altında
6
Özgür Özel, En Düşük Emekli Aylığını Hedef Aldı: Sefalet Maaşına Karşı Duracağız
7
İskender Pala'nın Japon Gelini Rena Saito Müslüman Oldu

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!