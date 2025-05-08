Osmaniye'de Öğrencilerden Filistin'e Destek Yürüyüşü

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Filistin'e Destek Yürüyüşü

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla anlamlı bir yürüyüş düzenledi.

Üniversitedeki öğrenci gruplarının öncülüğünde, yerleşkedeki kütüphane önünde toplanan öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile slogan atarak üniversitenin girişine kadar yürüdü.

Burada grup adına bir konuşma gerçekleştiren Genç İHH Birim Sorumlusu Serhat Satıcı, Gazze'deki insanların son 19 aydır yaşam mücadelesi verdiğini vurguladı. Satıcı, "İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini" belirterek, Gazzeli çocukların temel yaşam haklarından mahrum kaldıklarını söyledi.

"Ablukanın başladığı günden itibaren direnişin sembollerinden biri haline gelen Gazzeli kadınlar, savaşın ortasında bebeklerini, çocuklarını ve yaşamlarını korumak için tarihi mücadele verdi" diyen Satıcı, uluslararası yasalara ve sözleşmelere aykırı davranan İsrail'in, saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini ifade etti.

Satıcı, "Ateşkes ilanından bu yana saldırılarına devam eden İsrail, alınan kararları uygulamalı ve bu işgal durdurulmalıdır" sözleriyle protestolarını sonlandırdı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.