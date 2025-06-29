Osmaniye'de Orman Yangını: Hava ve Kara Ekipleri Seferber

Osmaniye Kadirli'de Orman Yangını Patlak Verdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Sarıtanışmanlı köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangının Sebepleri ve Etkileri

Yangının başlangıç nedeni hala açıklığa kavuşturulamazken, rüzgarın etkisi ile alevlerin hızla büyüdüğü bildiriliyor. Bu durum, yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdi.

Müdahale Ekipleri Seferber

İhbarın ardından, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, iki söndürme helikopteri, iki uçak ve birçok arazöz sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Yangının yayılma ihtimaline karşı, bölgedeki ekiplerin müdahale çalışmaları büyük bir öneme sahip.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.