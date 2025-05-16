Osmaniye'de Sağanak Sonrası 8 Araçtan 7'sine Ulaşıldı

Osmaniye'de etkili olan sağanak yağış, Bülbül Deresi'nin taşmasına ve büyük maddi hasara yol açtı. Yarın duyurulan hava durumu endişesi gerçeğe döndü ve Kadirli ile Sumbas ilçelerinde etkisini gösterdi. Vali Erdinç Yılmaz, yağışlar sonucu sele kapılan 8 araç olduğunu ve bunlardan 7'sinin bulunduğunu, 1 araca ulaşmak için arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Hızla gelişen olaylar sonrasında, Kadirli ilçesinde Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nde gerçekleşen sel sonrası, dere yatağına sürüklenen araçlardan 7'si, gerekli ekipler tarafından yerlerinden alınarak belediyeye ait tesislerin bahçesine çekildi. Diğer yandan selin etkili olduğu bölgelerde hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürdürülüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de görevlendirildiği çalışma, sel sonrası Yenimahalle, Dervişpaşa, Pazar ve Savrun mahallelerinde bodrum katları su altında kalan evlerde devam ediyor. Eşyalarını kurtarmaya çalışan vatandaşlar, zor anlar yaşarken, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şu ana kadar herhangi bir ölü veya yaralı bilgisi gelmediğini bildirdi.

Mahalle sakinlerinden Songül Pampal, sel anında evinin su altında kaldığını ve hemen halı koyarak su seviyesini kontrol etmeye çalıştığını ifade etti. Pampal, "Sular geldiği anda evimin bahçesine halı koydum ama sular bahçe duvarını yıkınca tüm su eve doldu. Şu an ev çamur içinde" şeklinde konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde yaşanan felaket, bölge halkı için büyük zorluklar doğururken, AFAD ekipleri de bölgeye gelerek tespit işlemlerini başlatacaktır.

Vali Yılmaz, kayıp araç için de umutlu konuştuklarını belirterek, "İnşallah en kısa sürede kayıp aracı da bulacağız. Tüm halkımıza geçmiş olsun" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün etkili olan sağanakta Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen derenin taşması zarar gören alanlarda hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürdü. Dere yatağına sürüklenen 7 araç, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak belediyeye ait tesislerin bahçesine çekildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün etkili olan sağanakta Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen derenin taşması zarar gören alanlarda hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürdü. Dere yatağına sürüklenen 7 araç, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak belediyeye ait tesislerin bahçesine çekildi.