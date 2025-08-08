DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,44 0,29%
ALTIN
4.440,38 -0,07%
BITCOIN
4.741.047,32 0,56%

Osmaniye'de Şarampole Devrilen Araçta 4 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 20:16
Osmaniye'de Şarampole Devrilen Araçta 4 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen bir otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Olay, Hasibe G. idaresindeki 01 KD 493 plakalı otomobilin, Böcekli beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Kazayı gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza neticesinde otomobilde bulunan 4 kişi yaralanarak ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Kısa Süreli Sağanak, Altyapıyı Olumsuz Etkiledi
2
Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Gaziantep'te Yangın: 15 Kişi Dumandan Etkilendi
4
İzmir'de Su Kesintileri Bidon Satışlarını Patlattı
5
Kadıköy'de Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi Doğum Gününde Anıldı
6
Kayseri'de Gazeteciye Silahlı Saldırı: Sanığa 2 Yıl 10,5 Ay Hapis Cezası
7
Mersin'de Bebek Cesedi Skandalı: 3 Gözaltı

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış