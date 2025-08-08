Osmaniye'de Şarampole Devrilen Araçta 4 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen bir otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Olay, Hasibe G. idaresindeki 01 KD 493 plakalı otomobilin, Böcekli beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Kazayı gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza neticesinde otomobilde bulunan 4 kişi yaralanarak ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

