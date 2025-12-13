Osmaniye'de Yatak Odası Kamerasına Yansıyan Ziynet Eşyası Hırsızlığı
Olay ve ele geçirilenler
Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlıkta, bir evden ziynet eşyaları çalındı. Ev sahibi Ali Demirel'e ait ikamete giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, elbise dolabı içinde bulunan çantayı alarak kayıplara karıştı.
Şüphelilerin ele geçirdiği ziynet eşyaları arasında yaklaşık 40 gram altın, 1 tam altın ve 4 çeyrek altın bulunduğu bildirildi.
Kamera görüntüleri ve polis incelemesi
Hırsızlık anları, yatak odasında lamba içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri fark eden ev sahibi Ali Demirel durumu bildirince olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, söz konusu güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.