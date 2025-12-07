Osmaniye'de Yolcu Otobüsü Devrildi — 3 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 20:56
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir yolcu otobüsü devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay yeri ve zaman

Kaza, akşam saat 19.50 sıralarında Osmaniye - Gaziantep D-400 Karayolunun Kanlı Geçit mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 SD 1521 plakalı yolcu otobüsünün devrilmesiyle kaza meydana geldi.

Müdahale ve soruşturma

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen otobüsteki yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi