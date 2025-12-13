Osmaniye'de Yolcu Otobüsünde 277 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kaçakçılık Operasyonunda 3 Kişi Hakkında İşlem

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentteki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramalarda, tekerlek bölgesinde bulunan siyah poşetler içinde çok sayıda kaçak telefon tespit edildi. Yapılan incelemede toplam 277 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla bağlantılı oldukları belirlenen E.O., U.O. ve H.O. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, kaçak ürünlerin taşındığı firmaya ait yolcu otobüsüne şerh işlemi uygulandı ve araç otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OSMANİYE’DE POLİS EKİPLERİNİN BİR YOLCU OTOBÜSÜNDE YAPTIĞI DENETİMDE 277 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ.