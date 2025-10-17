Osmaniye'den Suriye'ye: Özel Harekat Polisleri Dualarla Uğurlandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat timleri, Vali Erdinç Yılmaz'ın dualarıyla Suriye görevine uğurlandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 20:13
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı timler, düzenlenen törende Suriye'de görev yapacak ekipler olarak uğurlandı.

Vali Erdinç Yılmaz'ın mesajı

Vali Erdinç Yılmaz, törende Suriye'de görev yapacak polislere kolaylık dileyerek şu sözleri söyledi:

"Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sizler, bizim kahramanlarımızsınız, dualarımız sizlerle. Görevinizi her zaman en iyi, en layıkıyla yapıyorsunuz. Kalbiniz, yüreğiniz bayrak, vatan sevgisiyle dolu hamdolsun. Allah sizi esirgesin. İnşallah gidin, görevinizi en iyi şekilde yapın ve geri dönün. Dualarımız sizinle, yolunuz açık olsun."

Konuşmaların ardından timler, dualar eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.

Suriye'de görev yapacak Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler, düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı.

