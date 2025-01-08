Osmaniye Deprem Davasında 4 Sanığa 21'er Yıl Hapis Cezası Verildi

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonucu yıkılan ve 105 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Bilge Sitesi davasında 4 sanığa 21'er yıl hapis cezası verildi. Duruşmadan çıkan bu kararla birlikte, 2 sanık daha 8'er yıl hapis cezası aldı, 2 sanık ise beraat etti.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu fenni mesul Ayhan Gedik, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya katılan tutuksuz sanıklar arasında, geçmişte Osmaniye Belediye Başkanlığı yapmış olan eski İmar Müdürü Kadir Kara ile müdürlük çalışanları Hülya İnan ve Mustafa Nalbant ile fenni mesul Haluk Koç, müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile avukatlar yer aldı. Duruşmaya katılmayan sanıklardan biri ise eski İmar Müdürlüğü görevlisi Sevinç Ayşe Argun oldu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Ancak duruşmaya katılan sanıklar, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini ifade ettiler.

Mahkeme heyeti, Kadir Kara, Ayhan Gedik, Sevinç Ayşe Argun ve Haluk Koç'u, "bilinçli taksirle asli kusurla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Faruk Pilge ve Mustafa İpek ise "basit taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezası aldı. Ayrıca, Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun'un 3 yıl belediyede görevde bulunmaları yasaklandı. Hülya İnan ve Mustafa Nalbant ise beraat etti.

Duruşmada, Kadir Kara ve Haluk Koç'un tutuklanmasına, Sevinç Ayşe Argun hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. Tutuklu Ayhan Gedik'in mevcut halinin devamına, Faruk Pilge ve Mustafa İpek hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine hükmedildi. Mustafa İpek'in ayrıca yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Osmaniye'deki bu deprem felaketi, Bilge Sitesi'nin yıkılması ile 105 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Dava açılan müteahhitler ve fenni mesuller hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan toplamda 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmiştir. Binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğü'nde görevli 4 sanık hakkında açılan dava dosyası da ana dava ile birleştirilmiştir.